Désiré Doué inscrit son premier but avec l’équipe de France

Compteur débloqué. L’histoire retiendra (ou pas) que Désiré Doué a marqué son premier but international dans le Maryland . Le joueur du PSG s’est illustré à la demi-heure de jeu contre la Colombie, dans le dernier match amical des Bleus avant la liste de Didier Deschamps pour le Mondial. L’ancien Rennais marque son premier but lors de sa sixième sélection.

30' | 🇨🇴 Colombie 0 - 1 France 🇫🇷 But pour la France !! Désiré Doué MARQUE son PREMIER BUT avec les Bleus ! ⚽ Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/KosFv6MTOY…

UL pour SOFOOT.com