Désiré Doué a reçu son petit trophée
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 10:31

Désiré Doué a reçu son petit trophée

Désiré Doué a reçu son petit trophée

Il a sorti le costard.

Sacré Golden Boy 2025 début novembre, le prodige du PSG a récupéré son précieux ce lundi soir à Turin. Distinction décernée par le journal sportif italien Tuttosport, elle récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l’année.…

CM pour SOFOOT.com

