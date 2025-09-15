 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deschamps rend un bel hommage à Umtiti
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 20:23

Deschamps rend un bel hommage à Umtiti

Deschamps rend un bel hommage à Umtiti

Salut mon pote.

Suite à l’annonce de la retraite de Samuel Umtiti ce lundi, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a tenu à glisser quelques mots doux à son ancien défenseur central par le biais d’un communiqué partagé à la presse. Celui qu’il appelle affectueusement « Sam » est le cinquième champion du monde 2018 à prendre sa retraite , après Adil Rami, Blaise Matuidi, Raphaël Varane ou encore Steve Mandanda.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank