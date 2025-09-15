Deschamps rend un bel hommage à Umtiti
Salut mon pote.
Suite à l’annonce de la retraite de Samuel Umtiti ce lundi, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a tenu à glisser quelques mots doux à son ancien défenseur central par le biais d’un communiqué partagé à la presse. Celui qu’il appelle affectueusement « Sam » est le cinquième champion du monde 2018 à prendre sa retraite , après Adil Rami, Blaise Matuidi, Raphaël Varane ou encore Steve Mandanda.…
TM pour SOFOOT.com
