Deschamps perplexe face au tirage au sort de la Coupe du monde

Même DD n’y comprends rien.

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a réagi au tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Alors que la couleur du groupe dépendra de la qualification ou non face à la Croatie en Ligue des nations, le boss a souligné selon RMC Sport la diversité des adversaires potentiels et la complexité du tirage : « On a sept adversaires potentiels avec des profils différents. On en sait un peu plus mais on ne sait pas tout encore. C’est compliqué pour beaucoup de monde de comprendre le tirage. Il y a moins de visibilité par rapport à ce qu’il y a eu avant mais le maître-mot est de s’adapter. » Tiens, on a une ligne complète sur le bingo.…

MJ pour SOFOOT.com