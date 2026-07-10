Deschamps, le pragmatique devenu épicurien

Arrivé aux États-Unis avec humilité et ambition, Didier Deschamps est parvenu à souder un groupe renouvelé et à qualifier l’équipe de France pour une troisième demi-finale de Coupe du monde d’affilée. Comme en 2018 et 2022 ? En plus plaisant.

Il a bien quelques détracteurs. Quelques apôtres qui critiquent son football, qui rappellent que « finalement, il n’a gagné qu’une Coupe du monde comme sélectionneur », qu’on « ne retiendra rien de son jeu » et qu’« avec ce vivier, gagner-c’est-la-moindre-des-choses ». Eux, ce sont les critiques de Didier Deschamps. En forme olympique après la défaite en Croatie, il y a un an, chauds après le nul en Islande, en octobre, seulement, et même revigorés par la défaite amicale face à la Côte d’Ivoire début juin, ils se font discrets cet été. Penauds, ils constatent que les Bleus gagnent, encore et encore. Pour la troisième fois d’affilée, la bande de DD file en demi-finales de Coupe du monde après sa victoire plutôt aisée contre le Maroc (2-0). Cette prouesse seulement accomplie par l’Allemagne entre 2002 et 2014. Les détracteurs se font discrets. Certains éprouveraient même du plaisir. Signe que Didier Deschamps a changé ? Ou que ses Bleus n’ont jamais aussi bien joué.

Festin offensif

Quoiqu’il – comme disent les jeunes –, DD achèvera son long mandat par 187 matchs avec les Bleus. Les deux derniers matchs raconteront plus de choses que la victoire française contre le Maroc, mais ce jeudi soir, la France a franchi sans être inquiétée les quarts de finale de la Coupe du monde, ce passage à niveau qui distingue une compétition correcte d’une bonne compétition. Surtout, c’est la notion de bonheur qui transparaît dans ses dernières prises de parole. Endeuillé par la perte de sa mère à la fin du mois de juin, le Basque semble revigoré par l’énergie qui se dégage de son groupe : « Je suis heureux d’un point de vue personnel, mais aussi très heureux de les voir prendre du plaisir. L’aventure humaine est aussi importante et être au quotidien avec ces hommes-là, c’est un bonheur. » …

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com