Deschamps, la dernière rentrée

Cette semaine, Didier Deschamps a effectué sa dernière rentrée à Clairefontaine dans le costume de sélectionneur de l'équipe de France. Le technicien de 56 ans ne veut pas que ce soit un sujet, mais cette symbolique l'accompagnera tout au long de sa dernière saison sur le banc des Bleus.

Les dernières comme les premières fois ont toujours quelque chose de particulier, et Didier Deschamps ne pourra pas échapper à cette symbolique tout au long de la saison à venir. Le sélectionneur des Bleus a fait son ultime rentrée, cette semaine à Clairefontaine, dans un costume qu’il avait enfilé à l’été 2012 et qu’il laissera repassé sur un cintre en juillet, si tout se passe comme prévu pour son équipe de France. La dernière campagne, la dernière liste, le dernier rassemblement, la dernière au Stade de France, la dernière victoire, la dernière défaite, la dernière Coupe du monde, sûrement, et la fin du seul double septennat de l’Hexagone depuis François Mitterrand. Certains verront le bout d’un trop long tunnel, d’autres l’épilogue d’une période faste, marquée par un titre de champion du monde et deux autres finales perdues. La vérité se situe peut-être entre les deux et il y aura tout le temps de dresser le grand bilan l’année prochaine. Le boss des Bleus n’est pas du genre à être nostalgique et il le répète à l’envi : ce n’est pas encore la fin, il reste une dernière histoire à écrire.

Le rêve américain avant les adieux

Depuis l’annonce de son départ programmé, le 8 janvier aux côtés de Brigitte Macron et face à Marie-Sophie Lacarrau, le double D ne veut pas que sa dernière danse soit un sujet. « Ça n’a aucune importance pour moi que ce soit la dernière, l’avant-dernière, évacuait-il encore ce lundi devant la presse. L’objectif est de se qualifier pour la Coupe du monde, et ce n’est pas seulement le mien. Après, en septembre l’année prochaine, je ne serai pas là, c’est une certitude. Je serai ailleurs, mais je ne sais pas où. J’ai l’impression que je fais mes adieux, ce n’est pas le cas. C’est la dernière année, c’est tout. » Tout glisse sur Deschamps, 56 ans et qui fêtera son 170 e match comme sélectionneur face à l’Ukraine vendredi soir (108 victoires, 31 nuls, 30 défaites), le début de la fin et le début tout court du chemin qui doit mener à son septième tournoi majeur, la Coupe du monde 2026.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com