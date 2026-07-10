Deschamps : « Je ne dois pas trop mal faire les choses quand même »

Quoi qu’il arrive, Didier Deschamps terminera son mandat avec 187 matchs à la tête des Bleus et les deux derniers détermineront beaucoup de choses. Ce n’est pas pour rien que le premier sentiment exprimé après cette victoire contre le Maroc en quart de finale de Coupe du monde est « la fierté d’être là » . Un match qu’il juge complet : « On a concédé vraiment très très peu d’occasions, et au-delà de la capacité à se créer des occasions, j’ai aimé notre capacité à aller chercher l’adversaire, l’asphyxier , expliquait-il en conférence de presse. Ça permet à nos joueurs de jouer plus haut et ça bénéficie aux offensifs. C’est la confirmation de ce que l’on avait montré avant. »

Le moment de s’attribuer quelques lauriers, enfin ? « Je sais que le mérite passe par les joueurs, mais je ne dois pas trop mal faire les choses quand même. Ces hommes, c’est moi qui les ai choisi. Je suis heureux d’un point de vue personnel, mais aussi très heureux de les voir prendre du plaisir. L’aventure humaine est aussi importante et être au quotidien avec ces hommes-là, c’est un bonheur. » …

TD, au Gillette Stadium pour SOFOOT.com