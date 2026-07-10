Cyclisme/Tour de France-Traeen, porteur du maillot jaune pendant deux jours, abandonne

Tour de France

Le Norvégien ‌Torstein Traeen, porteur du maillot jaune pendant deux jours, ​a abandonné jeudi le Tour de France lors de la sixième étape après une chute dans la descente du col ​du Tourmalet, a annoncé son équipe Uno-X Mobility dans la soirée.

"On lui a ​diagnostiqué une commotion cérébrale et ⁠plusieurs côtes fracturées"', a précisé la formation norvégienne.

Lâché à ‌11 km du sommet du Tourmalet par le groupe des favoris, le coureur de 30 ans ​a ensuite chuté ‌dans la descente. Il est tout de même ⁠remonté sur son vélo après avoir "passé le protocole commotion au bord de la route", a déclaré son équipe.

Torstein Traeen a ⁠finalement franchi ‌la ligne avec 29'55" de retard sur Tadej ⁠Pogacar, qui a remporté l'étape et repris le maillot ‌jaune qu'il avait cédé au Norvégien deux jours ⁠plus tôt.

"Ma tête me fait un peu mal ⁠et, évidemment, mes ‌côtes ne vont pas très bien", avait-il dit quelques minutes ​après son arrivée, avant que ‌le diagnostic ne soit posé.

Torstein Traeen avait pris le maillot jaune mardi grâce ​à sa présence dans une échappée qui avait été au bout, à Foix (Ariège). Jamais son équipe n'avait ⁠auparavant porté la fameuse tunique jaune sur le Tour de France.

"Ce n'était vraiment pas la fin que l'on voulait pour cette aventure en jaune", a réagi son manager général, Thor Hushovd, dans le communiqué.

(Reportage de Vincent Daheron à Gavarnie-Gèdre, édité ​par Jean Terzian)