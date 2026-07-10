Grégory Poirier : « Malgré son déchet, Olise a toujours envie de jouer vers l'avant »

Ancien coach du Red Star, qu’il a mené en barrages cette saison, Grégory Poirier apporte son éclairage tactique après les matchs de l’équipe de France dans cette Coupe du monde. Le technicien parle des difficultés de Michael Olise, mais aussi de ce qu'il continue à apporter, ainsi que de l'emprise des milieux français sur ceux d'un Maroc décevant.

La France a parfaitement maîtrisé sa demi-finale, mais le Maroc a aussi été très décevant. À quel point la peur du quatuor offensif des Bleus chamboule les plans de l’adversaire qui craint de laisser des espaces ?

Je suis un peu déçu que les sélectionneurs ne voient qu’un angle en se disant qu’il y a un gros quatuor en face et qu’il faut donc mettre toute l’énergie à bien défendre proches les uns des autres. Tu peux aussi le voir différemment sur le plan de jeu en voulant plus le ballon pour surprendre l’adversaire et miser sur le fait que l’équipe ne défendra pas très bien, même s’il y aura des transitions à gérer. À la récupération, le Maroc essayait de garder le ballon, sans jouer vers l’avant pour avoir un peu de maîtrise et s’est fait surprendre à plusieurs reprises sur le contre-pressing. Ils acceptent trop le rapport de force pour essayer de le contrer, plutôt que d’imposer quelque chose d’autre. Et la France est préparée à ça, elle sait que ce sera dur face à un bloc bas en première période. Je pense qu’il voulait mettre à mal Hakimi en préférant Doué à Barcola. Il avait aussi sûrement vu que le Maroc ne défendait pas très bien sur les doubles largeurs, donc Doué avait ce rôle de percuter sur Hakimi ou de libérer un espace pour Digne. En tout cas, il n’y a rien de pire que de perdre un match avec ce regret de ne pas avoir essayé. Maintenant, la France est très, très préparée à répéter encore et encore pour faire sauter le verrou.…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com