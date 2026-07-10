Notre top 20 des buts de Kylian Mbappé en Coupe du monde

Notre top 20 des buts de Kylian Mbappé en Coupe du monde

Vingt buts inscrits en trois Coupes du monde disputées : après un nouveau pion inscrit contre le Maroc, Kylian Mbappé continue d'affoler les compteurs dans la plus belle des compétitions. Ça valait bien un petit classement fait maison. To be continued...

20. Le plus moche / opportuniste : France-Irak (2026, phase de groupe, 3-0)

Dans une telle panoplie, il faut forcément des tap-in . Important de soigner les stats !

19. Le back in the days : France-Pérou (2018, phase de groupe, 2-0)

Un premier frisson est toujours beau, aussi moche soit-il. C’est un peu notre bébé.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com