Deschamps estime ne pas avoir le temps pour bosser

Il veut juste une dernière danse, avant l’ombre et l’indifférence.

Alors que son fiston vient de se marier (info du Figaro ) , Didier Deschamps entame sa dernière année de mandat à la tête de l’équipe de France. Le programme est chargé d’ici là, et démarre par six matchs de qualifications pour le Mondial 2026 avant Noël. Et qui dit rentrée, dit interview dans L’Équipe . Le sélectionneur y a longuement abordé la question des cadences des footballeurs . « On sort de la saison la plus longue qu’il n’y ait jamais eu, entame-t-il. Je fais en sorte d’alerter les joueurs. Quand ils font des saisons où ils jouent tout, même les rencontres où ils pourraient un peu souffler, ils accumulent. Et si tu fais un an comme ça, la deuxième année, tu payes… » …

UL pour SOFOOT.com