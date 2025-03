Deschamps entre un peu plus au panthéon des sélectionneurs nationaux

Mettez du respect sur son nom.

En battant la Croatie jusqu’au bout de la nuit et en se qualifiant pour les demies de la Ligue des nations avec la France, Didier Deschamps est encore un peu plus rentré dans l’histoire des sélectionneurs. Il est en effet devenu le deuxième entraîneur d’un pays le plus victorieux avec une même sélection , avec 106 victoires au compteur depuis sa prise de poste en 2012. Sur la deuxième marche du podium, il égale l’ex-sélectionneur de l’Uruguay Óscar Tabárez, et aura l’occasion de le dépasser lors du final 4 de la Ligue des nations en juin, avec une double confrontation face à l’Espagne et une potentielle finale à la clé.…

TJ pour SOFOOT.com