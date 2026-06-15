Deschamps apporte son soutien à notre journaliste et ami Christophe Gleizes

#FreeGleizes encore et toujours. À la veille de la rencontre entre la France et le Sénégal, Didier Deschamps a eu quelques mots pour notre ami et journaliste, Christophe Gleizes , toujours détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025 pour n’avoir fait que son métier.

À la suite de la visite en prison de sa mère et de son beau-père mardi, Christophe, qui a été accrédité symboliquement par la FIFA pour le tournoi, a pu poser, indirectement, une question au sélectionneur sur les pauses fraîcheur , mises en place lors de ce Mondial 2026.…

TM pour SOFOOT.com