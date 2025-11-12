Deschamps appelle un milieu en renfort
Le pompier de service.
La Fédération française de football a annoncé la convocation de Khéphren Thuram mercredi soir, à la veille de la réception de l’Ukraine au Stade de France. Il a « été appelé en renfort par Didier Deschamps » selon le communiqué de la FFF alors que les Bleus se préparent à jouer deux matchs en quatre jours et que de gros doutes entourent la condition physique d’Eduardo Camavinga . Thuram rejoindra ses coéquipiers dans la soirée.…
QB pour SOFOOT.com
