Deschamps a envoyé des gardes du corps à Mbappé après le Paraguay

Il faut penser à tout dans une Coupe du monde. Alors que le huitième de finale entre l’équipe de France et le Paraguay était particulièrement tendu, les nerfs tricolores ont été mis à rude épreuve. Pour éviter toute mauvaise réaction, y compris après le coup de sifflet final, Didier Deschamps a pris toutes les précautions. Même envoyer des gardes du corps pour protéger Kylian Mbappé . « Je me rappelle qu’en 2018 contre l’Uruguay j’avais dû le sortir parce qu’ils allaient me le découper , s’est-il souvenu, réminiscence d’un précédent affrontement avec une sélection sud-américaine. J’ai demandé aux deux plus costauds sur le banc qu’ils aillent tout de suite le protéger à la fin parce qu’on ne sait jamais, le match n’est pas tout à fait fini. Que je ne perde pas de joueur. »

« Le Paraguay joue avec tous les ressorts possibles »

Une protection particulière nécessaire au vu de l’antijeu mis en place par l’ Albirroja tout au long de la partie . « Le Paraguay joue avec tous les ressorts possibles , a jugé DD. Ce n’est peut-être pas le football qui va faire venir les gens au stade, il y a l’agressivité, ça en rajoute… On n’est pas sortis de notre match. » Résultat : 90 minutes particulièrement stressantes pour les Bleus. « C’est difficile parce qu’il y a de la densité, ils savent bien défendre. Évidemment que la température va à l’encontre de l’intensité, et sans intensité, ils ont bien défendu. C’est une belle étape de passée. » …

TB pour SOFOOT.com