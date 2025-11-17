Des vuvuzelas distribués à des professeurs pour prévenir les incendies
Pas vraiment l’idée du siècle.
La mairie a sorti les grands moyens… ou presque. En raison d’un dysfonctionnement du système d’alarme incendie depuis septembre, le groupe scolaire de la Varenne, qui regroupe une école maternelle et une école élémentaire à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), a été équipé d’une douzaine de vuvuzelas , selon Le Parisien . Le personnel est donc censé utiliser cet instrument de musique, popularisé suite à la Coupe du monde 2010, pour alerter en cas de départ de feu.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer