Des tribunaux dans les stades de la Coupe du monde 2030 ?
La justice expéditive.
Ce jeudi, le ministre de la Justice marocaine, Abdellatif Ouahbi, a annoncé la création de tribunaux au coeur des stades de la Coupe du monde 2030, co-organisée avec l’Espagne et le Portugal. « Des commissions judiciaires vont être installés dans les enceintes pour garantir un traitement rapide des incidents, en collaboration avec les services judiciaires et de sécurité », a-t-il indiqué à Reuters . …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
