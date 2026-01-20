Des taxes US de 200% sur vins et champagnes français si Macron ne rejoint pas le "Conseil de la paix"-Trump

(Actualisé avec réactions entourage Macron, déclarations de Genevard, contexte)

Le président américain Donald Trump a menacé lundi soir d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit destinée à convaincre son homologue français Emmanuel Macron de rejoindre le "Conseil de la paix" dont il est à l'initiative.

Interrogé par des journalistes à Washington sur le vraisemblable refus d'Emmanuel Macron d'intégrer le "Conseil de la paix", comme indiqué lundi par l'entourage du président français, Donald Trump a répondu: "Il a dit ça ? Et bien, personne ne veut de lui, parce qu'il sera bientôt sans mandat".

"Je vais imposer des droits de douane de 200% sur ses vins et champagnes, et il rejoindra (le Conseil de la paix), mais il n'a pas à le faire", a ajouté le locataire de la Maison blanche.

Donald Trump a effectué ces commentaires après avoir déjà menacé au cours du week-end d'instaurer des surtaxes douanières contre plusieurs pays européens, dont la France, pour l'opposition affichée par ceux-ci à la volonté du président américain d'annexer le Groenland.

"Nous avons pris note des déclarations de Donald Trump sur les vins et les champagnes", a-t-on indiqué mardi dans l'entourage d'Emmanuel Macron. "Comme nous l’avons toujours souligné les menaces tarifaires pour influencer notre politique étrangère sont inacceptables et inefficaces."

Sur TF1, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a jugé qu'il s'agissait d'une "déclaration hostile à l'égard de la France et de la viticulture française".

"C'est brutal, c'est fait pour faire plier, c'est un outil de chantage", a-t-elle dénoncé, appelant à une réponse au niveau de l'Europe.

Au total, soixante pays ont été invités à rejoindre le "Conseil de la paix" international appelé à superviser le comité technocratique palestinien prévu pour gérer la bande de Gaza dans le cadre du plan de paix en 20 points présenté à l'automne par Donald Trump.

A ce stade, seuls le Maroc, la Hongrie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont répondu favorablement à l'invitation de Donald Trump.

(Nandita Bose et Bo Erickson; version française Jean Terzian et Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)