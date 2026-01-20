Des supporters placés en garde à vue pour hooliganisme après Sénégal-Maroc

Le penalty de la discorde. Après cette fin de CAN 2025 (très) mouvementée, dix-huit supporters sénégalais et un supporter algérien ont été interpellés ce dimanche au Maroc et placés en garde à vue pour des faits qualifiés de « hooliganisme » , a indiqué une source judiciaire à l’AFP.

Selon le parquet du tribunal de première instance de Rabat, les 18 supporters sénégalais sont soupçonnés d’actes de violence commis à l’intérieur du stade. Le supporter algérien, lui aussi placé en garde à vue, est accusé d’ « incitation au hooliganisme » .…

CM pour SOFOOT.com