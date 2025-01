information fournie par So Foot • 16/01/2025 à 00:27

Des supporters lyonnais ont causé des incidents après l’élimination face à Bourgoin-Jallieu

Mauvais perdants.

L’exploit de Bourgoin-Jallieu (N3) contre l’OL en seizièmes de finale de Coupe de France ce mercredi (2-2, 4-2 TAB) a été terni par des incidents ayant eu lieu après le coup de sifflet final. Certains supporters lyonnais ont en effet causé des troubles en tribunes et sur la pelouse après avoir été chambrés par des supporters locaux : des sièges ont ainsi été arrachés et jetés dans les travées du stade Pierre-Rajon. Plus affligeant encore : des bagarres entre les supporters des deux camps ont nécessité le déploiement de CRS sur les lieux, qui ont rapidement ramené le calme dans le stade.…

FL pour SOFOOT.com