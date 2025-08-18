Des supporters du Paris FC seront présents au Vélodrome
Des Parisiens au Vélodrome !
Voilà une phrase qu’on n’aurait pas pensé imaginer écrire de sitôt à propos d’un match de Ligue 1. Certains fans du Paris FC pourront se déplacer au Vélodrome, ce samedi, pour le match de leurs protégés contre l’Olympique de Marseille. Ce lundi matin, la préfecture des Bouches-du-Rhône a autorisé le déplacement des supporters du PFC avec un important dispositif de sécurité, rapporte RMC Sport.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer