Des supporters des Bleus exclus pour revente de billets

Il y en a qui ont visiblement confondu passion et business plan. Selon Ouest-France , plusieurs détenteurs de billets réservés aux supporters des Bleus ont été exclus après avoir revendu leurs places à des prix largement supérieurs à leur tarif d’achat.

Le principe était pourtant simple : des places réservées aux fans français, à tarif préférentiel, pour remplir les parcages tricolores pendant cette Coupe du monde. Sauf que certains petits malins se sont dit : « Pourquoi ne pas se faire un petit billet ? » Des tickets obtenus autour de 50 euros auraient ainsi été proposés à plusieurs centaines d’euros, parfois jusqu’à 500 euros pour des catégories similaires. …

MJ pour SOFOOT.com