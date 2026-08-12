Des soldats israéliens affrontent des colons juifs en Cisjordanie occupée

Des soldats israéliens ont affronté mercredi des colons juifs qu'ils tentaient d'évacuer d'un avant-poste établi par ces derniers directement devant des habitations palestiniennes en Cisjordanie, avant de se retirer de la zone sans parvenir à les déloger, selon des témoins.

L'incident, survenu à la périphérie du village palestinien de Qusra, en Cisjordanie occupée, constitue une confrontation rare entre colons et militaires, dans un contexte de forte hausse des saisies de terres par les colons et d'attaques visant les Palestiniens.

L'armée est soumise à une pression croissante pour mettre fin aux prises de terres illégales par des colons encouragés par le gouvernement de droite extrême du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a accéléré l'expansion des colonies sur le territoire.

Dans un communiqué publié mardi soir, l'armée s'est livré l'une de ses critiques les plus sévères à ce jour contre ces prises de terres, en qualifiant l'installation de l'avant-poste de Qusra d'"activité illégale, répréhensible et inacceptable qui porte préjudice aux habitants de ces zones et perturbe leur vie quotidienne".

Cependant, lorsque des soldats ont été déployés mercredi matin pour tenter d'évacuer les colons de l'avant-poste, des heurts ont éclaté. Les militaires ont eu recours aux gaz lacrymogènes, selon des témoins et une vidéo examinée par Reuters.

Les soldats ont retiré la bâche recouvrant l'une des tentes de l'avant-poste avant de se retirer. Les colons ont ensuite tenté de forcer le portail de l'une des habitations palestiniennes, ont rapporté des témoins.

Aysha Hassan, une Palestinienne vivant dans l'une des trois maisons encerclées, a déclaré que les colons avaient installé l'avant-poste quatre jours plus tôt et que les Palestiniens s'y trouvaient depuis lors pratiquement piégés.

"Ils ont essayé de forcer le portail de la maison, puis ont commencé à nous jeter des pierres, à nous injurier et à nous insulter", a-t-elle indiqué.

"Nous mourons de peur, nous sommes extrêmement terrifiés".

L'armée a indiqué mercredi dans un communiqué que les forces de la police des frontières "ont évacué la tente et s'emploient à évacuer les civils qui s'y trouvaient", en référence aux colons.

"L'incident est toujours en cours et les forces de sécurité sont actuellement sur place."

L'armée n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant d'éventuels affrontements avec les colons. La police israélienne n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La Cisjordanie, territoire conquis par Israël lors de la guerre de 1967 au Moyen-Orient, abrite environ trois millions de Palestiniens et 500.000 colons. Elle compte quelque 146 colonies ainsi que 390 avant-postes plus petits, selon Peace Now, une organisation israélienne de surveillance des colonies.

(Rédigé par Ismael Khader à Qusra, Emily Rose à Tel Aviv, Lina Obeid et Mustafa Abu Ganeyeh à Jérusalem; version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)