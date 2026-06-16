Des scientifiques identifient près de 166.000 km² de récifs coralliens résilients au changement climatique

Des scientifiques ont identifié près de 166.000 km² de récifs coralliens capables de survivre aux effets du changement climatique et de s’en remettre, soit trois fois plus que ce qui avait été estimé auparavant, selon une étude publiée mardi.

Les récifs coralliens, qui abritent un quart de la biodiversité marine mondiale, sont soumis à de fortes pressions en raison de violentes tempêtes tropicales, de la pollution et des épisodes de "blanchissement" massif causés par la hausse des températures océaniques, certains scientifiques avertissant qu'ils sont confrontés à un déclin irréversible.

Mais une analyse de 45.000 relevés coralliens, combinée à des décennies de données climatiques et océaniques, a permis d’identifier des récifs résilients au climat dans 71 pays et plus de 100 territoires, notamment dans certaines parties des Caraïbes ainsi que des océans Pacifique et Atlantique qui n’avaient pas été reconnues auparavant.

"Les récifs coralliens sont souvent présentés comme des écosystèmes irrécupérables", a déclaré Emily Darling, directrice de la conservation des coraux à la Wildlife Conservation Society (WCS) et l’une des auteures du rapport.

"Cette étude démontre le contraire : nous savons où se trouve l’espoir et ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de la volonté politique."

Les pays élaborent actuellement des plans d’action visant à placer 30% de leurs environnements terrestres et marins sous protection officielle d’ici la fin de la décennie, un objectif connu sous le nom de "30 d’ici 2030", et cette nouvelle recherche permettra aux gouvernements de prendre en compte l’emplacement des récifs coralliens dans leur planification.

"Seuls 28% des récifs se trouvent actuellement dans des zones protégées et conservées ; l’opportunité est donc évidente, tout comme l’urgence, d’autant plus qu’un épisode de super El Niño se profile", a déclaré Emily Darling lors d’une conférence de presse.

Stacy Jupiter, coautrice de l’étude et directrice exécutive du programme marin mondial de la WCS, a déclaré que ces données pourraient fournir aux gouvernements les informations nécessaires pour décider où déployer des ressources financières limitées et donner aux récifs les plus résilients les meilleures chances possibles de survivre.

"Dans certains cas, lorsque les récifs se situent en dessous de certains seuils de fonctionnement de l’écosystème, il pourrait s’agir d’un triage, où nous pourrions devoir laisser ces endroits de côté", a-t-elle ajouté.

(David Stanwaym, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)