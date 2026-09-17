Des responsables US ont rencontré des représentants houthis à Oman-sources

par Timour Azhari, Alexander Cornwell, Gram Slattery et Humeyra Pamuk

Des responsables américains ont rencontré des représentants des Houthis le week-end dernier à Oman, ont dit cinq sources au fait de la question.

Cette réunion, qui n'avait pas été rendue publique, s'est déroulée à l'ambassade des Etats-Unis à Oman, ont indiqué trois sources. Deux sources ont déclaré que le gouvernement omanais avait aidé à l'organisation de la rencontre.

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les Houthis avaient téléphoné à son administration et demandé que les Etats-Unis restent en dehors de la guerre au Yémen. Le vice-président J.D. Vance a dit lundi que les Etats-Unis avaient des contacts directs avec le groupe sans fournir plus de détails.

Lors de la réunion qui, selon une source, s'est tenue dimanche, les Houthis ont fait savoir aux responsables américains qu'ils n'avaient aucune intention d'attaquer des navires américains et qu'ils restaient engagés dans l'accord de cessez-le-feu conclu avec Washington en 2025, ont dit deux sources.

L'une des sources a dit que le groupe avait également indiqué qu'il n'attaquerait pas de navires israéliens ou les navires commerciaux, hormis ceux de l'Arabie saoudite.

Selon deux sources, les Etats-Unis étaient représentés par du personnel de l'ambassade.

Une de ces sources a dit qu'un haut responsable houthi basé à Muscat et visé par des sanctions américaines, Mohammed Abdousalam, faisait partie de la délégation du groupe. Une autre source a confirmé sa présence et a indiqué qu'un autre haut responsable houthi, Abdelmalik al Ajiri, avait également assisté à la réunion.

(avec Simon Lewis à Washington; version française Camille Raynaud)