Des proches d’un supporter de Birmingham décédé insultent Aston Villa à ses funérailles
Birmingham after I die.
La rivalité entre Aston Villa et Birmingham fait encore parler encore d’elle. Six ans après qu’un supporter des Blues a frappé Jack Grealish pendant le Second city derby , un épisode extravagant a encore illustré la férocité entre ces deux équipes. Cette fois, la scène ne s’est pas passée sur un terrain de foot, mais bien au coeur d’une église de Birmi lors des funérailles d’un fan des Blues. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
