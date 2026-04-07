Des nouvelles James Rodríguez après son hospitalisation
Échappée belle. Alors qu’il avait été hospitalisé dimanche dernier après la rencontre entre la Colombie et la France, James Rodríguez va mieux . Ce sont en tout cas les informations données par le Minnesota United FC qui a communiqué sur les soucis dont a été victime l’ancien Monégasque. Le club de Minneapolis a expliqué que le joueur : « a commencé à ressentir des symptômes de déshydratation qui se sont aggravés dans les heures suivantes. ».
An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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