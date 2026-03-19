Des négociateurs ukrainiens en route pour Washington, dit Zelensky

(Actualisé avec Zelensky §1-2)

par Guy Faulconbridge et Dmitry Antonov

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi que les négociateurs de Kyiv se rendraient samedi aux Etats-Unis pour de nouveaux pourparlers après une "pause" dans les discussions.

"Il y a eu une pause dans les discussions. Il est temps d'y mettre fin et nous ferons tout pour que ces discussions soient véritablement constructives", a déclaré le président ukrainien dans son allocution vidéo quotidienne. "La délégation ukrainienne est déjà en route et nous prévoyons une réunion samedi aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé en début de journée des informations rapportées par le journal Izvestia selon lesquelles les négociations sur l'Ukraine étaient suspendues.

"Il s'agit d'une pause conjoncturelle, pour des raisons évidentes", a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes alors qu'il était interrogé sur l'article d'Izvestia.

Il a ajouté que dès que "nos partenaires américains" pourraient accorder davantage d’attention aux affaires ukrainiennes, Moscou espérait que cette pause prendrait fin et qu’un nouveau cycle de négociations pourrait avoir lieu.

L'Ukraine et la Russie ont tenu des pourparlers en Turquie l'année dernière et ont mené des sessions sous la médiation des États-Unis à Abou Dhabi et à Genève cette année.

Le président américain Donald Trump, qui s'était engagé à mettre fin à la guerre en Ukraine à son retour à la Maison blanche, a déclaré que les efforts visant à résoudre le conflit avaient été l'une de ses plus grandes déceptions.

(Rédigé par Guy Faulconbridge et Ron Popeski ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin et Jean-Stéphane Brosse)