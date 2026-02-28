Des missiles iraniens secouent des villes du Golfe après les frappes américaines et israéliennes

(Actualisé avec suspension des événements publics au Qatar, déclaration d'un responsable du Qatar)

par Andrew Mills, Maha El Dahan et Hadeel Al Sayegh

L'Iran a lancé des missiles sur différents Etats du Golfe samedi, provoquant des vagues d'explosions, en représailles aux frappes menées par les Etats-Unis et Israël.

De nombreuses explosions ont été entendues dans le ciel du Qatar, des Émirats arabes unis, du Bahreïn et du Koweït, qui hébergent des bases militaires américaines. La Jordanie a également dit avoir intercepté des missiles.

"Tous les territoires occupés et les bases américaines criminelles de la région ont été frappés par les explosions puissantes des missiles iraniens. L'opération continuera sans répit jusqu'à ce que l'ennemi soit défait de façon décisive", ont commenté les Gardiens de la révolution islamique.

Le Qatar a été visé par 44 missiles et 8 drones iraniens, a déclaré à Reuters un responsable informé de la situation.

Des médias d'Etat des Emirats arabes unis ont rapporté la mort d'une personne à Abu Dhabi, sans donner plus de détails.

De fortes explosions ont été entendues à Abu Dhabi, selon des correspondants de Reuters. Certains habitants ont reçu une alerte les enjoignant à trouver un abri et à rester éloignés des fenêtres.

Un incendie s'est déclenché sur l'île artificielle de Palm Islands à Dubaï, une épaisse fumée noire était visible de loin, tandis que de multiples explosions ont retenti tout au long de la journée.

Un drone visant l'aéroport international du Koweït a provoqué des blessures légères chez certains employés et des dommages matériels limités, a rapporté l'agence de presse étatique du Koweït.

Un missile semble en revanche avoir touché le quartier général de la Ve flotte américaine au Bahreïn, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et des témoins. Des habitants du quartier d'Al Jouffair, dans la capitale Manama, ont dû être évacués, a fait savoir le ministère de l'Intérieur.

Le ministère du Tourisme du Qatar a annoncé la suspension de tous les événements et rassemblements publics dans les hôtels et sites touristiques jusqu'à nouvel ordre.

Les célébrations liées au ramadan ont également été suspendues.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a confirmé dans un communiqué l'attaque iranienne sur la capitale du pays, Riyad.

(Version française Zhifan Liu)