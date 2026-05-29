Des milliers de musulmans quittent La Mecque à l'issue du hajj

Des pèlerins musulmans accomplissent le rituel symbolique de la lapidation de Satan lors de leur pèlerinage du Hajj à Mina, le 28 mai 2026 en Arabie saoudite ( AFP / Zain JAAFAR )

Des milliers de musulmans ont commencé vendredi à quitter La Mecque, en Arabie saoudite, après avoir accompli le grand pèlerinage sous une chaleur accablante, dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient.

Plus de 1,7 million de fidèles venus de 165 pays ont participé cette année au hajj, l’un des plus grands rassemblements religieux au monde, malgré la guerre déclenchée le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

En riposte, Téhéran avait mené de nombreuses attaques chez ses voisins du Golfe, avant l'entrée en vigueur d'une trêve fragile le 8 avril.

Quelque 30.000 Iraniens ont fait le voyage, contre 86.000 initialement attendus.

"Je n'arrive pas à croire que j'ai terminé le hajj", s'est ému Ahmed Mamdouh, égyptien de 37 ans, qui accomplissait le pèlerinage pour la première fois.

"Je suis très heureux d'avoir accompli les rites en toute sécurité. Le hajj est vraiment épuisant, surtout par une telle chaleur", a-t-il ajouté, les larmes aux yeux.

Des pèlerins musulmans rentrent chez eux après avoir accompli le rituel de la lapidation de Satan lors du pèlerinage du Hajj à Mina, le 27 mai 2026 en Arabie saoudite ( AFP / Zain JAAFAR )

"C'était notre rêve d'accomplir le hajj ensemble", a expliqué Al-Zaoui, pèlerin algérien de 74 ans, enlaçant sa femme.

"Après 50 ans de mariage, ce rêve est devenu réalité", s'est-il félicité, tandis que son épouse retenait ses larmes.

Vendredi, les pèlerins ont achevé le troisième jour du rite de la lapidation de Satan à Mina, avant d’embarquer dans des bus en direction de la Grande Mosquée de La Mecque pour accomplir le "tawaf d’adieu", ultime circumambulation autour de la Kaaba, la structure cubique vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier.

D’autres ont choisi de faire le trajet à pied, munis d'ombrelles pour se protéger du soleil, sous des températures ayant dépassé les 40 degrés durant le hajj cette année.

Des pèlerins musulmans rentrent chez eux après avoir accompli le rituel de la lapidation de Satan lors du pèlerinage du Hajj à Mina, le 27 mai 2026 en Arabie saoudite ( AFP / Zain JAAFAR )

Le hajj a été marqué dans le passé par plusieurs accidents meurtriers, notamment des bousculades, mais la chaleur intense a constitué cette année encore le principal défi.

Le Croissant-Rouge saoudien a indiqué jeudi avoir fourni des services de secours à "plus de 83.000 personnes depuis le début de la saison du hajj".

Les autorités saoudiennes ont installé des centres médicaux et des cliniques mobiles autour des sites religieux, tandis que le ministère de la Santé a dit avoir déployé plus de 50.000 membres du personnel médical et 3.000 ambulances pour répondre aux urgences.

Aucun incident majeur n’a été signalé cette année.

Contrairement aux années précédentes, peu de pèlerins dormaient dans les rues, les autorités ayant renforcé la lutte contre les pèlerins clandestins.

En 2024, plus de 1.300 fidèles, dont une immense majorité de personnes non enregistrées, avaient péri sous des températures avoisinant les 50 degrés.