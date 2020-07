Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des masques obligatoires dans les lieux publics clos, dit Macron Reuters • 14/07/2020 à 14:13









DES MASQUES OBLIGATOIRES DANS LES LIEUX PUBLICS CLOS, DIT MACRON PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi que le port du masque allait devenir obligatoire dans tous les lieux publics clos en France face à la légère recrudescence de l'épidémie liée au coronavirus. Lors d'une interview télévisée à l'occasion de la fête nationale, Emmanuel Macron a dit vouloir permettre à tout Français de se faire tester, même sans prescription médicale. La France sera prête en cas de nouvelle vague épidémique, a aussi assuré le président de la République. "Nous sommes en train de tout faire pour éviter une nouvelle vague et de faire une approche différenciée si elle apparaissait", a-t-il précisé. "Si on ne veut pas de deuxième vague, ça dépend de nous." Les autorités ont fait le nécessaire pour que la rentrée des classes se déroule "dans des conditions quasi normales", a aussi souligné Emmanuel Macron. Si un vaccin contre le coronavirus était trouvé, "la France sera servie parmi les premiers pays", a aussi déclaré le chef de l'Etat, alors que le groupe français Sanofi travaille à l'élaboration d'un vaccin contre le virus qui a fait plus de 30.000 morts en France et reste très actif dans le monde. (Elizabeth Pineau)

