Des locaux du Parti communiste vandalisés à Cuba sur fond de pénuries

Des opposants au gouvernement cubain ont attaqué des locaux du Parti communiste samedi matin à Morón, dans le centre de Cuba, rapporte un journal officiel, un événement rare dans le pays, provoqué par les pénuries d'électricité qu'aggrave depuis plusieurs semaines le blocus pétrolier américain.

Selon le journal Invasor, un rassemblement s'est tenu vendredi soir contre les coupures de courant et les pénuries alimentaires. Après avoir débuté dans le calme, la manifestation est devenue violente samedi aux premières heures.

"Ce qui avait initialement commencé pacifiquement, et après un échange avec les autorités locales, s'est transformé en actes de vandalisme contre le siège du comité municipal du Parti", a rapporté Invasor.

"Un petit groupe de personnes a jeté des pierres contre l'entrée du bâtiment et allumé un feu dans la rue avec des meubles du hall d'accueil", a-t-il dit, ajoutant que d'autres établissements appartenant à l'Etat, dont une pharmacie et un marché, avaient également été vandalisés.

Cinq personnes ont été interpellées, ont rapporté les médias officiels. Le journal Vanguardia de Cuba, contrôlé par l'Etat, a démenti des informations circulant sur internet faisant état d'un manifestant abattu par la police.

"Personne n'a été blessé par des tirs", a déclaré le journal dans un message sur X.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des manifestant caillassant les fenêtres d'un bâtiment en scandant "Liberté". Reuters a pu vérifier que l'une de ces vidéos avait été bien tournée à Morón, une ville située à environ 400 km à l'est de La Havane, près de la station balnéaire de Cayo Coco.

Les Etats-Unis ont imposé un blocus sur les importations de pétrole par Cuba depuis leur capture du président vénézuélien Nicolas Maduro début janvier, dont le pays était le principal fournisseur de brut de l'île.

Le président américain Donald Trump a multiplié les messages sur Cuba ces dernières semaines, l'exhortant à conclure un accord "avant qu'il ne soit trop tard" ou évoquant une "prise de contrôle amicale" du pays communiste.

Le gouvernement de La Havane a déclaré vendredi avoir engagé des discussions avec Washington pour tenter de régler la crise.

Ces derniers jours, plusieurs petits groupes d'habitants de La Havane ont organisé des casserolades pour dénoncer les fréquents "blackouts" touchant la capitale.

Lundi, des étudiants de l'Université de La Havane ont protesté lors d'un sit-in contre la suspension des cours en présentiel décidée par les autorités en raison des perturbations dans les transports publics engendrées par les pénuries d'essence.

La ville de Morón avait été le théâtre d'importantes manifestations durant les émeutes antigouvernementales du 11 juillet 2021, les plus importantes à Cuba depuis la révolution de 1959 et l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro.

(Rédigé par Dave Sherwood, avec la contribution d'Aaron McNicholas; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)