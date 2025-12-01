Des joueurs bientôt disponibles en figurines Playmobil
Haaaaaaarry Kaaaaaaane, en avant les histoires !
Noël approche et la Bundesliga vient donner des idées de cadeaux aux fans de football allemand. Playmobil, la marque allemande emblématique de figurines, devient licencié officiel de la Deutsche Fußball Liga. Malheureusement, il faudra attendre Noël 2026 pour retrouver vos joueurs préférés sous le sapin.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer