Des joueurs amateurs de l’Oise traités de « talibans » en Corse

Encore un vilain incident à déplorer le week-end dernier dans le foot amateur. En déplacement sur la pelouse du Gazélec Ajaccio pour le compte de la 4 e journée du groupe 3 de National 3, les joueurs de l’ US Le Pays du Valois , un club basé au Plessis-Belleville, dans le sud de l’Oise, ont été victimes d’injures à caractère raciste . C’est ce qu’affirme le club dans un communiqué publié ce dimanche.…

JD pour SOFOOT.com