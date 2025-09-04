 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des jeunes joueurs anglais victimes de racisme en marge d’un match contre le Venezuela
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 17:25

Encore un match, encore une tâche.

À Duisbourg, l’Angleterre U17 a battu le Venezuela 2-1, mais l’important n’était pas le score. L’important, c’est que le match a dû être arrêté deux fois, parce que des gamins de 16 ans, censés être au centre d’un simple tournoi de préparation, ont été victimes d’abus racistes, indique le Telegraph .

