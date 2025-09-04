Des jeunes joueurs anglais victimes de racisme en marge d’un match contre le Venezuela
Encore un match, encore une tâche.
À Duisbourg, l’Angleterre U17 a battu le Venezuela 2-1, mais l’important n’était pas le score. L’important, c’est que le match a dû être arrêté deux fois, parce que des gamins de 16 ans, censés être au centre d’un simple tournoi de préparation, ont été victimes d’abus racistes, indique le Telegraph . …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
