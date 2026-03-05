Des jets de fumigènes en direction des joueurs marseillais après OM-TFC

Rien ne va plus à l’OM, saison 14. Avant de s’amuser à dézinguer leur équipe et leur capitaine Leonardo Balerdi à la sortie du Vélodrome, une partie des supporters de l’OM a décidé de passer ses nerfs à l’intérieur du stade , après l’élimination des leurs en quarts de finale de Coupe de France contre Toulouse. Après le tir au but fatidique envoyé dans le ciel phocéen par Ethan Nwaneri, la tension est vite montée d’un cran.

⚽ Football : désillusion pour l'OM, éliminé aux tirs au but par Toulouse en quart de finale de la Coupe de France. Les joueurs marseillais sont sifflés par le Vélodrome. Des supporters jettent des fumigènes sur leurs propres joueurs. #OMTFCpic.twitter.com/u7w8lZVDHm…

TJ pour SOFOOT.com