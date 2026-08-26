Des inondations massives font au moins 19 morts au Népal, où 384 touristes sont portés disparus

Des habitants observent des maisons partiellement submergées dans des eaux boueuses à la suite d'inondations soudaines survenues à Trishuli Bazar, dans le district de Nuwakot au Népal, le 26 août 2026. ( AFP / Prakash MATHEMA )

Des torrents d'eau boueuse ont fait au moins dix-neuf morts mercredi au Népal, où 384 touristes sont portés disparus selon les autorités locales, ainsi que de "nombreuses victimes" de l'autre côté de la frontière avec la Chine, au Tibet, d'après les médias d'Etat chinois.

Des images diffusées par la police népalaise ont montré les eaux de la crue déferlant dans une rivière et emportant des maisons sur leur passage, et des photos de l'AFP montraient le dernier étage d'une habitation émergeant d'un sol boueux.

"J'ai vu les eaux emporter huit ou neuf camions, ainsi que des maisons et des gens", a raconté à Nuwakot, au Népal, Suman Chalise, enseignant de 34 ans. "C'était absolument déchirant. J'ai vu des camions emportés par le courant. J'ai assisté à une dévastation d'une telle ampleur, je n'avais jamais rien vu de pareil", a-t-il renchéri.

"Dix-neuf corps ont été retrouvés pour le moment. De nombreux membres de notre force sont également injoignables", a expliqué un porte-parole de la police, Abi Narayan Kafle.

"Un premier décompte fourni par les entreprises du tourisme et les agences de voyage, a permis d'identifier 384 touristes, dont 291 étrangers et 93 Népalais, qui sont portés disparus dans les zones touchées", a annoncé l'Office national du tourisme népalais, précisant que les autorités s'efforçaient de vérifier où se trouvaient ces voyageurs.

La police a diffusé sur les réseaux sociaux les images d'une énorme vague déferlant dans une vallée dans l'Himalaya, dans un district frontalier avec la Chine.

La crue a frappé Syabrubesi, point de départ du célèbre trek du Langtang, et d'autres zones fréquentées par les voyageurs pour le pèlerinage hindou vers le Kailash Mansarovar.

Réunion d'urgence

L'armée a annoncé avoir dépêché sur place des hommes et des hélicoptères. "Le travail d'évaluation des dégâts est en cours", a-t-elle indiqué.

L'Autorité de gestion de l'électricité a pour sa part rapporté des dégâts sur plusieurs de ses installations locales, notamment des barrages et des centrales solaires, et fait état de "coupures d'électricité".

Le Premier ministre népalais Balendra Shah a indiqué sur les réseaux sociaux avoir convoqué une réunion d'urgence de l'Autorité nationale en charge de la gestion des situations d'urgence.

Des maisons sont partiellement submergées par une eau boueuse le long d'une rivière après des crues soudaines à Trishuli Bazar, dans le district de Nuwakot au Népal, le 26 août 2026. ( AFP / Prabin RANABHAT )

"Le travail a débuté pour prendre les mesures nécessaires en coordination avec les équipes médicales, de recherche et la Croix-Rouge", a indiqué le chef du gouvernement sur son compte X.

Une coulée de boue a également entraîné en Chine "de nombreuses victimes et disparus au poste frontière de Gyirong", dans la région du Tibet (nord-ouest du pays), a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle.

Situé dans l'Himalaya, il s'agit d'un point de passage terrestre majeur entre les deux pays.

"Priorité absolue"

Des images diffusées par la télévision publique chinoise CCTV montrent des eaux tumultueuses charriant des branches et des débris, ainsi qu'une route inondée.

Les autorités ou les médias officiels n'ont encore communiqué aucun bilan humain précis.

"La priorité absolue est la mobilisation de tous les moyens pour rechercher et secourir les personnes disparues, évacuer et reloger les habitants en danger, soigner rapidement les blessés et réduire au maximum le nombre de victimes", a indiqué le président chinois Xi Jinping, cité par Chine nouvelle.

Des maisons sont partiellement submergées par une eau boueuse le long d'une rivière après des crues soudaines à Trishuli Bazar, dans le district de Nuwakot, au Népal, le 26 août 2026. ( AFP / Prabin RANABHAT )

Ce dernier ne s'exprime généralement après des catastrophes que lorsque le bilan humain est lourd.

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la mousson d'été (juin-septembre) au Népal et dans toute l'Asie du Sud.

En juillet 2025, 17 personnes avaient disparu après un glissement de terrain près de Gyirong, avait rapporté Chine nouvelle à l'époque.

Selon les scientifiques, le changement climatique accroît l'intensité et la fréquence de tels évènements.