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Des inondations et des glissements de terrain ont fait 56 morts en Inde et 14 au Népal
information fournie par Reuters 27/09/2026 à 18:22
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BHUBANESWAR, Inde/KATMANDOU, 27 septembre (Reuters) - C inquante six personnes ont trouve la mort en Inde et 14 au Népal à la suite de fortes pluies et d'orages qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, ont déclaré les autorités, ajoutant que d'autres crues soudaines étaient à craindre.

Au Népal, 11 personnes sont également portées disparues.

Fin août, 1.399 personnes ont été tuées dans des crues dévastatrices qui ont fait plus de 5.400 disparus au Népal et au Tibet. Parmi ce bilan, la Chine fait état de 43 morts et 519 disparus.

(Jatindra Dash et Gopal Sharma, Version française Benoit Van Overstraeten)

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