Des hommes armés enlèvent 25 élèves dans une école du nord-ouest du Nigeria
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:41

Des hommes armés ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi un internat pour filles dans l'État de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, tuant le principal adjoint et enlevant 25 élèves, a annoncé la police.

Les assaillants, armés de fusils et usant d'une tactique rodée, ont pris d'assaut l'école secondaire, la Government Girls Comprehensive Secondary School de Maga, vers 04h00, heure locale, échangeant des tirs avec la police avant de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement et de kidnapper les élèves, a déclaré le porte-parole de la police Nafiu Abubakar Kotarkoshi.

Le principal adjoint Hassan Yakubu Makuku a été abattu alors qu'il résistait aux assaillants, et un autre membre du personnel a été blessé, a-t-il ajouté.

Selon la police, des unités tactiques, des soldats et des milices locales ont été déployés pour retrouver la trace des jeunes filles.

Le nord-ouest du Nigeria est le théâtre d'enlèvements massifs et récurrents d'élèves par des bandes armées réclamant des rançons, malgré les promesses du gouvernement de renforcer la sécurité dans la région.

En 2014, le groupe islamiste Boko Haram avait enlevé 270 élèves dans la ville de Chibok, dans le Nord-Est. Si certaines ont réussi à s’échapper ou ont été libérées, d’autres n’ont jamais été retrouvées.

(Reportage Ahmed Kingimi, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

