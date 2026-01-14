Des groupes armés kurdes ont cherché à entrer en Iran depuis l'Irak, selon des sources

par Parisa Hafezi et Samia Nakhoul

Des groupes armés séparatistes kurdes ont cherché à franchir la frontière entre l'Irak et l'Iran, ont déclaré mercredi trois sources au fait de la question dont un responsable iranien affirmant que les combattants cherchaient à tirer profit des manifestations pour créer de l'instabilité en Iran.

Les sources, qui ont parlé à Reuters sous le sceau de l'anonymat, ont indiqué que l'agence de renseignement turque (MIT) avait averti les autorités iraniennes, les Gardiens de la révolution, que des combattants kurdes avaient franchi la frontière ces derniers jours.

Le responsable iranien avec lequel Reuters s'est entretenu a déclaré que le Corps des gardiens de la révolution, force d'élite qui a réprimé les précédents épisodes de contestation en Iran, s'était heurté aux combattants kurdes, qui, selon lui, cherchaient à créer de l'instabilité.

Ni le MIT ni la présidence turque n'ont commenté la question dans l'immédiat. Ankara considère les militants kurdes du nord de l'Irak comme des terroristes et a averti ces derniers jours que toute intervention étrangère en Iran entraînerait une escalade des crises régionales.

Toujours selon le responsable iranien, les combattants kurdes ont été envoyés d'Irak et de Turquie. Téhéran a demandé à ces pays de cesser tout transfert de combattants ou d'armes vers l'Iran, a-t-il ajouté.

Les manifestations en Iran, initiées par les commerçants du Grand Bazar de Téhéran protestant contre une inflation galopante, ont pris une tournure politique contre le régime clérical. Durement réprimée par les autorités iraniennes, les protestations ont fait près de 2.600 morts selon l'organisation de défense des droits basée aux Etats-Unis HRNA.

Washington, soutenant le mouvement, a menacé d'intervenir si Téhéran continue de réprimer les manifestants.

(Reportage Parisa Hafezi et Samia Nakhoul à Dubaï, rédigé par Jonathan Spicer ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)