Des frappes israéliennes font neuf morts, dont deux enfants, dans la bande de Gaza-secours

(Bilan actualisé après nouvelle frappe)

Des frappes aériennes et des tirs de l'armée israélienne ont fait au moins neuf morts mercredi dans la bande de Gaza, dont deux enfants de six et dix ans, ont rapporté les autorités médicales palestiniennes.

Selon les secouristes, un missile israélien a touché une tente abritant des personnes déplacées dans la zone de Mawasi, à Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne, tuant au moins quatre personnes, dont un enfant de 10 ans, tandis qu'une autre attaque a fait un mort près d'une école dans la ville de Gaza. Douze personnes ont été blessées dans ces incidents.

Un garçon de six ans a succombé à des tirs israéliens dans le quartier de Zeitoun, à Gaza, selon des sources médicales gazaouies.

Deux frappes distinctes sur d'autres quartiers de Gaza ont fait au total trois morts supplémentaires et plusieurs blessés, ont dit les secouristes.

L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat sur ces différentes attaques.

Israël mène des attaques sur la bande de Gaza depuis le cessez-le-feu négocié par les États-Unis et le Hamas en octobre dernier, affirmant cibler des combattants qui menacent ses forces ou qui ont pris part à l’attaque du 7 octobre 2023.

Le Hamas a accusé l'Etat hébreu de violer cet accord, tandis que Nickolaï Mladenov, envoyé spécial du Conseil de la paix à Gaza nommé par le président américain Donald Trump, a déclaré que les deux parties l'avaient enfreint.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a neuf mois, plus de 1.070 Palestiniens, dont de nombreux civils, et quatre soldats israéliens ont été tués dans la bande de Gaza, selon les chiffres publiés par les deux parties. Le Hamas n'a pas communiqué le nombre de ses combattants tués.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)