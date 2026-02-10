 Aller au contenu principal
Des frappes israéliennes font cinq morts à Gaza, selon les autorités sanitaires
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 15:28

Des frappes aériennes et des tirs israéliens ont tué mardi cinq Palestiniens dans la bande de Gaza, ont déclaré des responsables sanitaires, fragilisant un peu plus le cessez-le-feu dans l'enclave.

À Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, une frappe aérienne a tué deux personnes qui circulaient à vélo électrique, ont indiqué des médecins. Plus tard, un drone israélien a tué une femme dans la même ville, et des soldats ont abattu un homme à Khan Younès, dans le sud, ont-ils précisé.

Un autre homme a été tué par des tirs israéliens à Djabalia, dans le nord de Gaza, ont déclaré des médecins palestiniens.

Ces violences interviennent au lendemain de la mort de quatre militants dans la ville de Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza, abattus par les forces israéliennes après être sortis d'un tunnel souterrain et avoir ouvert le feu sur les troupes.

L'armée israélienne a déclaré avoir mené des frappes visant ce qu'elle a décrit des militants du Hamas en réponse à l’incident survenu lundi à Rafah.

Au moins 580 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, selon les autorités sanitaires gazaouies. Israël affirme pour sa part que quatre soldats ont été tués par des militants durant cette période.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
