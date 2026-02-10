Des frappes israéliennes font cinq morts à Gaza, selon les autorités sanitaires

Des frappes aériennes et des tirs israéliens ont tué mardi cinq Palestiniens dans la bande de Gaza, ont déclaré des responsables sanitaires, fragilisant un peu plus le cessez-le-feu dans l'enclave.

À Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, une frappe aérienne a tué deux personnes qui circulaient à vélo électrique, ont indiqué des médecins. Plus tard, un drone israélien a tué une femme dans la même ville, et des soldats ont abattu un homme à Khan Younès, dans le sud, ont-ils précisé.

Un autre homme a été tué par des tirs israéliens à Djabalia, dans le nord de Gaza, ont déclaré des médecins palestiniens.

Ces violences interviennent au lendemain de la mort de quatre militants dans la ville de Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza, abattus par les forces israéliennes après être sortis d'un tunnel souterrain et avoir ouvert le feu sur les troupes.

L'armée israélienne a déclaré avoir mené des frappes visant ce qu'elle a décrit des militants du Hamas en réponse à l’incident survenu lundi à Rafah.

Au moins 580 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, selon les autorités sanitaires gazaouies. Israël affirme pour sa part que quatre soldats ont été tués par des militants durant cette période.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)