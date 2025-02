information fournie par So Foot • 13/02/2025 à 15:31

Des fans du Celtic Glasgow demandent l'exclusion d'Israël des compétitions internationales

Ce mercredi soir, les supporters du Celtic ont vu leur équipe s’incliner à Celtic Park contre le Bayer Munich lors du barrage aller de Ligue des champions, après un bombazo de Michael Olise et à un deuxième but de l’inévitable Harry Kane. Une défaite 2-1 et une mobilisation politique en parallèle de la part de plusieurs groupes.

Le sujet du soir : le conflit israélo-palestinien et la guerre à Gaza. La North Curve et la Green Brigade ont uni leurs forces pour dénoncer la participation d’Israël dans les compétitions internationales. …

BGC pour SOFOOT.com