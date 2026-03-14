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Des drones ukrainiens frappent une raffinerie et un port dans la région de Krasnodar
information fournie par Reuters 14/03/2026 à 08:49

Des drones ukrainiens ont frappé une raffinerie et un port dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ont déclaré samedi les autorités régionales.

Trois personnes ont blessées dans le bombardement du port de Kavkaz, où transitent des céréales et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) sur le détroit de Kertch, en face de la Crimée, ont dit les autorités de Krasnodar dans un message sur Telegram.

Un bateau et une partie des quais ont été endommagés, ont-elles ajouté.

Dans un communiqué distinct, elles ont aussi fait état d'un incendie à la raffinerie d'Afipski à la suite d'une frappe de drone.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 87 drones ukrainiens au cours de la nuit, dont 31 au-dessus de la mer d'Azov et 16 au-dessus de la région de Krasnodar.

(Rédaction de Reuters, rédigé par Felix Light, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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