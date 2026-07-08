Des drones à quelques milliers de dollars contre des bombardiers à 100 millions : les grandes puissances sont‑elles encore à l’abri ?

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Le 1er juin 2025, l'Ukraine a frappé des bombardiers russes avec des drones cachés dans les toits de structures en bois montées sur des camions. Un an après ce coup d'éclat, ces moyens précis et peu coûteux sont de plus en plus employés, quotidiennement, par les deux armées. Les fondements matériels du statut de « grande puissance » ont-ils changé ?

Le 1er juin 2025, des drones ukrainiens ont décollé non pas depuis la ligne de front, mais depuis des camions stationnés à proximité de bases aériennes russes ; selon le Monde, ils avaient été cachés dans les toits de structures en bois montées sur ces véhicules, avant d'être lancés à distance contre des appareils stationnés au sol dans quatre bases russes différentes, dont une en Sibérie, près d'Irkoutsk et du lac Baïkal, soit à plusieurs milliers de kilomètres du territoire ukrainien. Ils ont notamment visé des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22M3 ; des avions que l'on pouvait croire protégés par la profondeur territoriale russe ont donc soudain été exposés à une forme d'attaque qui avait coûté infiniment moins cher que les cibles qu'elle pouvait détruire.

Le bilan exact reste discuté : les sources ukrainiennes ont affirmé que 41 avions avaient été détruits ou endommagés, tandis que des responsables américains cités par Reuters ont donné une estimation plus basse – jusqu'à 20 appareils touchés, dont une dizaine détruits. Même si cette estimation plus prudente était avérée, un tel résultat serait notable, car la Russie ne peut pas remplacer rapidement des bombardiers conçus à l'époque soviétique et qui ne sont plus produits ; l'effet stratégique d'une frappe se mesure aussi au temps et aux capacités industrielles nécessaires pour reconstituer les pertes.

Cette opération, baptisée « Toile d'araignée », a été décrite, à juste titre, comme un raid spectaculaire ; toutefois, la réduire à une prouesse tactique ferait manquer son sens plus large, car elle indique que le rapport entre les moyens financiers et la puissance militaire – et, avec lui, une vieille certitude de la politique internationale – est en train de se modifier.

Quand l'argent faisait la puissance

Pendant une grande partie de l'époque moderne, être une grande puissance a voulu dire pouvoir s'offrir ce que les autres ne pouvaient pas : des flottes lointaines, des bombardiers stratégiques, des porte-avions, des satellites militaires et, au sommet, un arsenal nucléaire capable de survivre à une première frappe.

Le coût de ces systèmes n'était pas un détail technique ; il s'agissait d'un élément important de leur signification politique, car il séparait le petit nombre d'États capables de les entretenir de la multitude qui ne le pouvait pas.

Ces arsenaux semblaient acheter deux choses à la fois : de l'influence, parce qu'ils permettaient de frapper loin, et de la sécurité, parce qu'ils donnaient l'impression que le territoire national restait difficilement atteignable. Or la diffusion croissante de moyens précis et relativement accessibles affaiblit cette double promesse : un drone peu coûteux peut endommager un bien militaire qui vaut des millions d'euros ; l'avion, le radar ou le navire ne cesse pas d'être puissant, mais il devient aussi une cible précieuse et difficile à remplacer.

Une tendance plus large que l'Ukraine

L'examen des événements survenus dans les douze mois qui ont suivi « Toile d'araignée » permet de conclure que cette opération n'avait pas été une anomalie. Au printemps 2026, par exemple, des drones ukrainiens ont visé des raffineries, des ports et des dépôts russes ; le Monde a décrit les effets de ces frappes sur les pénuries de carburant et le mécontentement dans plusieurs régions, tandis que Reuters rapportait déjà, en mai, que plusieurs grandes raffineries du centre de la Russie (des installations représentant environ un quart de la capacité totale de raffinage du pays) avaient dû arrêter ou réduire leur production ; il ne s'agit donc pas seulement de frapper un symbole militaire, mais de perturber des infrastructures économiques qui soutiennent l'effort de guerre.

Une logique comparable apparaît sur mer : les attaques ukrainiennes ont contribué à forcer la flotte russe de la mer Noire à déplacer plusieurs bâtiments hors de Sébastopol ; la campagne maritime ukrainienne s'est ensuite élargie, selon le SBU cité par Reuters, à la « flotte fantôme » qui aide Moscou à exporter son pétrole malgré les sanctions.

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Hors d'Ukraine, les houthistes du Yémen ont montré qu'un acteur non étatique équipé de drones et de missiles pouvait menacer une route maritime essentielle.

Lors de l'escalade de février 2026, quand les États-Unis et Israël ont frappé ses sites nucléaires et militaires, l'Iran a répliqué le jour même en envoyant des centaines de missiles et des milliers de drones sur des bases et des infrastructures dans toute la région, notamment dans les pays du Golfe et en Israël, illustrant ainsi le fait qu'une puissance régionale peut elle aussi saturer à faible coût les défenses d'un adversaire bien plus puissant.

La Russie, enfin, emploie elle-même massivement des drones Shahed de conception iranienne contre les villes ukrainiennes. La formule peut sembler paradoxale, mais elle résume bien le phénomène : ces moyens précis et peu coûteux arment les faibles comme les forts.

C'est ce que certains spécialistes de défense désignent par « masse de précision » : produire ou acquérir de nombreux systèmes relativement bon marché, assez précis pour imposer des coûts élevés à l'adversaire, même lorsqu'une partie d'entre eux est interceptée. Une frappe qui n'atteint pas son but n'est donc pas forcément gratuite pour le défenseur ; celui-ci doit tout de même détecter, suivre et intercepter le drone en question, puis réparer les éventuels dégâts ou déplacer des équipements visés.

Le sanctuaire nucléaire devient plus conditionnel

Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement l'avenir du char, de l'avion ou du navire ; c'est la relation entre les moyens matériels de la puissance et le rang international des États. Qu'un drone bon marché détruise un blindé est une chose ; qu'il atteigne des bombardiers, des avions-radars ou des postes de commandement liés à la capacité stratégique d'une puissance nucléaire en est une autre, car la question touche alors à ce que les grandes puissances croyaient protéger par la distance et la dissuasion.

Il ne faut pas en conclure que « Toile d'araignée » aurait neutralisé la dissuasion russe ; une telle affirmation serait excessive. Mais l'opération a montré que le territoire d'une puissance nucléaire n'est pas un sanctuaire absolu, puisque des systèmes peuvent être introduits discrètement, assemblés localement ou guidés à distance ; la distance protège encore, mais elle ne protège plus de la même manière.

C'est précisément à ce niveau – lorsque des frappes conventionnelles peuvent toucher des éléments proches de l'infrastructure stratégique – que le danger s'accroît. Des chercheurs, comme James M. Acton, ont montré que les systèmes nucléaires et conventionnels sont souvent enchevêtrés : certains radars, satellites ou avions de commandement peuvent soutenir des opérations conventionnelles tout en jouant un rôle dans la capacité nucléaire.

Une frappe conventionnelle contre un élément de ce type peut donc être interprétée, à tort ou à raison, comme une tentative d'affaiblir la capacité nucléaire de l'adversaire. Et c'est précisément cette ambiguïté, plus encore que l'intention réelle de l'attaquant, qui rend ces opérations dangereuses : l'État visé, incapable de savoir si l'on cherche seulement à détruire des moyens conventionnels ou à aveugler sa dissuasion, peut réagir de façon disproportionnée, voire franchir un seuil que personne ne souhaitait atteindre.

Les grandes puissances ne disparaissent pas

Il serait également faux d'en conclure que les grandes puissances deviennent obsolètes, ou que le monde devient simplement plus égal.

Les États les plus riches conservent des avantages décisifs – renseignement, satellites, guerre électronique, production industrielle et accès aux composants critiques –, car un drone n'est efficace que s'il sait où aller, s'il peut contourner les défenses et si l'on peut en produire beaucoup ; les parties les plus difficiles de la puissance militaire – voir, décider, coordonner, produire et recommencer – demeurent coûteuses.

Au plus haut niveau du système international, certains chercheurs, notamment Jennifer Lind et William Wohlforth, soutiennent même que le monde revient vers une forme de bipolarité entre les États-Unis et la Chine. Leur argument n'est pas incompatible avec celui développé ici : la compétition au sommet peut se resserrer autour de deux pôles, tandis que le seuil minimal pour infliger des dommages importants s'abaisse en dessous de ce sommet. Des États moyens, de petits États et même des acteurs non étatiques n'ont pas besoin de devenir des grandes puissances pour rendre celles-ci plus vulnérables.

Compter les arsenaux ne suffit plus

La leçon de « Toile d'araignée » n'est donc pas que les drones gagnent les guerres ; ils ne les gagnent pas seuls, et l'expérience ukrainienne montre au contraire qu'ils doivent être associés au renseignement, à l'organisation et à une stratégie politique. La leçon tient plutôt au déplacement du rapport entre la dépense et l'effet militaire : acheter quelques plateformes très coûteuses ressemble de moins en moins à acheter de la sécurité si ces plates-formes peuvent être repérées et frappées par des systèmes beaucoup moins chers.

L'avantage tend alors à se déplacer vers des capacités que l'on ne peut pas faire passer en fraude dans un camion : production industrielle profonde, chaînes d'approvisionnement sûres, défenses en couches contre les essaims de drones, dispersion des actifs, redondance des infrastructures et discipline politique autour des cibles proches des forces nucléaires. En d'autres termes, la puissance dépendra moins du simple nombre de grands systèmes possédés que de leur protection, de leur capacité à survivre et de la possibilité de les remplacer rapidement.

Un an après « Toile d'araignée », l'ancienne certitude est donc plus difficile à tenir : on a longtemps répondu à la question de savoir ce qui fait d'un État une grande puissance en comptant ses arsenaux. Désormais, il convient aussi de demander ce qu'ils peuvent encore protéger, combien de temps ils peuvent survivre et à quel coût ils peuvent être reconstitués.

Auteur: Ivan Manokha - Full-time professor, Schiller Intrenational University (Paris Campus); Maitre de conférences à Sciences Po Paris, Schiller International University; Sciences Po

Cet article est issu du site The Conversation