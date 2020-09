Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des droits de douane US sur des produits chinois injustifiés, estime l'OMC Reuters • 15/09/2020 à 16:44









DES DROITS DE DOUANE US SUR DES PRODUITS CHINOIS INJUSTIFIÉS, ESTIME L'OMC GENEVE/BRUXELLES (Reuters) - Les Etats-Unis n'ont pas apporté la preuve que le relèvement en 2018 des droits de douane sur des produits importés de Chine était justifié et ils enfreignent donc les accords internationaux en vigueur, a estimé mardi un comité de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Saisi d'une plainte de Pékin après le relèvement des droits sur un total de plus de 200 milliards de dollars (170 milliards d'euros environ) de produits chinois, le comité a conclu que "les Etats-Unis n'ont pas fourni d'explication démontrant un lien véritable entre l'imposition de droits supplémentaires sur ces produits et l'objectif de moralité publique invoqué par les Etats-Unis". Il recommande donc à Washington de mettre ses mesures en conformité avec les accords en vigueur et encourage "les parties à poursuivre leurs travaux en vue d'une résolution par un accord mutuel des questions concernées par le différend". (Emma Farge et Philip Blenkinsop, version française Marc Angrand)

