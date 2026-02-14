Des discussions sur l'Iran, l'Ukraine prévues mardi à Genève-sources

Deux sessions de négociations distinctes - l'une sur l'Iran, l'autre sur l'Ukraine - doivent se dérouler mardi à Genève, en Suisse, a dit vendredi à Reuters une source au fait de la question.

Une délégation américaine, dont feront partie l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, rencontrera des diplomates iraniens mardi matin, a déclaré la source.

Steve Witkoff et Jared Kushner participeront ensuite à des discussions trilatérales, prévues l'après-midi, avec des représentants russes et ukrainiens, a-t-elle ajouté.

(Steve Holland; version française Camille Raynaud)