Des civils tués lors d'attaques des deux côtés de la frontière entre la Russie et l'Ukraine

Des drones et des tirs d'artillerie ont provoqué la mort de civils des deux côtés de la frontière russo-ukrainienne samedi, ont fait savoir des responsables locaux.

Dans la région russe de Briansk, une frappe de drone ukrainienne a tué deux personnes dans leur voiture dans un village proche de la frontière, a annoncé sur Telegram le gouverneur par intérim de la région, Yegor Kovalchuk.

Selon le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes, 124 drones ukrainiens ont été abattus au-dessus du territoire russe entre 8h à 20h (05h00-17h00 GMT).

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a publié des communiqués relatifs à l'interception de drones ukrainiens se dirigeant vers la capitale. Un décompte informel effectué par les agences de presse russes fait état de 21 interceptions dans la journée.

En Ukraine, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk (Sud-Est), Oleksandr Ganzha, a déclaré qu'une quarantaine de frappes de drones et de tirs d'artillerie avaient fait un mort et un blessé près de Nikopol.

La ville, située sur la rive opposée du Dniepr face à la centrale nucléaire de Zaporijia, contrôlée par Moscou, est fréquemment prise pour cible par les Russes.

(Reportage de Ron Popeski Version française Elizabeth Pineau)