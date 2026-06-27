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Des avions militaires russes et chinois ont pénétré dans la zone de défense aérienne de la Corée du Sud, selon Séoul
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 07:03

Des avions militaires russes et chinois ont survolé samedi la zone d'identification de défense aérienne de la Corée du Sud sans toutefois violer l'espace aérien du pays, a indiqué l'armée sud-coréenne.

La Corée du Sud surveillait une dizaine d'avions militaires alors qu'ils approchaient de la zone et a dépêché des avions de chasse qui ont effectué des manoeuvres tactiques, a-t-elle précisé.

L'armée n'a pas précisé s'il y avait eu un incident lors de cette incursion dans la zone.

(Jack Kim; version française Camille Raynaud)

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