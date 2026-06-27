Des avions militaires russes et chinois ont pénétré dans la zone de défense aérienne de la Corée du Sud, selon Séoul

Des avions militaires russes et chinois ont survolé samedi la zone d'identification de défense aérienne de la Corée du Sud sans toutefois violer l'espace aérien du pays, a indiqué l'armée sud-coréenne.
La Corée du Sud surveillait une dizaine d'avions militaires alors qu'ils approchaient de la zone et a dépêché des avions de chasse qui ont effectué des manoeuvres tactiques, a-t-elle précisé.
L'armée n'a pas précisé s'il y avait eu un incident lors de cette incursion dans la zone.
(Jack Kim; version française Camille Raynaud)
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