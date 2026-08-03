Des attaques de drones ukrainiens font six morts en Crimée et près de Krasnodar, selon les autorités russes

L'Ukraine a lancé dans la nuit de dimanche à lundi de nombreux drones contre la Russie et ses infrastructures, faisant au moins six morts en Crimée et dans la région de Krasnodar, selon les autorités russes.

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées au cours de la nuit lors d'une "attaque ennemie" sur la péninsule de Crimée, contrôlée par la Russie, a déclaré Sergueï Aksionov, le gouverneur russe de la région.

Trois autres personnes ont été tuées et 13 autres blessées, dont des enfants, après que des débris de drone sont tombés sur des infrastructures civiles dans la ville d'Arkhipo-Osipovka, située sur la mer Noire, a déclaré le gouverneur de la région russe de Krasnodar.

Les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes en profondeur contre la Russie ces derniers mois, visant des cibles économiques et énergétiques dans le but de compromettre la capacité de la Russie à poursuivre la guerre.

Dans l'oblast russe de Vladimir, situé à une centaine de kilomètres de Moscou, un entrepôt du détaillant en ligne russe Wildberries a également été touché lors d'une attaque de drones ukrainiens, a déclaré l'entreprise, faisant état d'un incendie.

L'entreprise, dont les installations ont été systématiquement prises pour cible par l'Ukraine ces dernières semaines, a indiqué que les pompiers intervenaient sur place.

Depuis le 18 juillet, l'Ukraine a attaqué une douzaine de sites de Wildberries afin de perturber les activités de cette entreprise, pilier de l'économie de consommation russe.

Le gouverneur de la région de Vladimir, Alexander Avdeïev, a déclaré qu’un jeune homme avait été blessé à la tête lors de l’attaque, et qu'une femme avait également subi ce qu’il a qualifié de blessures légères à la jambe.

Parallèlement, la Russie a frappé trois navires transportant du matériel militaire dans la partie ukrainienne de la mer Noire, ainsi qu'un cargo dans le port de Mykolaïv, a déclaré lundi le ministère russe de la Défense sur Telegram.

(Rédigé par Anton Kolodyazhnyy et Jekaterīna Golubkova; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)